Şampiyonlardan Kabakcı’ya ziyaret

Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atan Oryantiring sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

E20 kategorisinde Milli Takıma seçilen Cuma Ekici, Manisa’da yapılan Türkiye Şampiyonasında K21 kategorisinde şampiyon olan Zeynep Bozdağ, İzmir Bergama’da yapılan 2. Kademe Oryantiring yarışında şampiyon olan Kadir Birol ve İl Temsilcisi Erkan Öcal, İl Müdürü Kabakcı’yı ziyaret etti.

Cuma Ekici’nin mücadele ettiği, Zeynep Bozdağ ve Kadir Birol’un görev yaptığı Dünya Oryantiring Şampiyonası ile ilgili bilgi veren İl Temsilcisi Erkan Öcal, çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımızın ziyaretleri bizleri mutlu etti. Sporcularımızın elde ettiği derecelerden dolayı tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki sporcularımız ilerleyen dönemde yapılacak şampiyonalarda büyük başarılara imza atacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.