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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yıllık cezaevi firarisi müstakil evde yakalandı

İHA

2 yıllık cezaevi firarisi müstakil evde yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda müstakil bir evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan şahsı, Germir Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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