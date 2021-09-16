Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü



Olcay DÜZGÜNHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Mehmet Sezer (41), tartıştığı kardeşi Coşkun Sezer tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi´ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer´e ateş açtı. Ağabey Sezer, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Coşkun Sezer ise kaçtı.

Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Sezer, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Sezer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sezer ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNHarun Reşit SERBEST

2021-09-16 19:35:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.