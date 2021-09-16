Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) YUKATEL Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, pas, taktik ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-09-16 20:56:52



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