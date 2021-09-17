Hatayspor ile Kayserispor 3. kez karşılaşıyor

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Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Hatay Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 2 kez karşılaştı. Geçen sezon Hatay'da oynanan maçı Kayserispor 31 kazanırken Kayseri'de oynanan maçı ise Hatayspor 10 kazanmıştı. Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçlarda 5 gol atıldı.

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