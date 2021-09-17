Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan KayserisporGalatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. KayserisporGalatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:
Batı Balkon: CDE Blok 125 TL
Batı Balkon: BFG Blok 95 TL
Batı Alt: CDE Blok 85 TL
Batı Alt: BFG Blok 75 TL
Doğu Alt: CDE Blok 65 TL
Doğu Alt: ABFG Blok 55 TL
Doğu Üst: Tüm Bloklar 45 TL
Kuzey Üst: Tüm Bloklar 35 TL
Güney Alt: Tüm Bloklar 35 TL
Yukatel Kayserispor Kulübü, "20212022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.