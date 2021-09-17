Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan KayserisporGalatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. KayserisporGalatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Balkon: CDE Blok 125 TL

Batı Balkon: BFG Blok 95 TL

Batı Alt: CDE Blok 85 TL

Batı Alt: BFG Blok 75 TL

Doğu Alt: CDE Blok 65 TL

Doğu Alt: ABFG Blok 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar 35 TL

Yukatel Kayserispor Kulübü, "20212022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

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