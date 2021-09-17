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Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Ahi ahlakı denilince Kırşehir kadar Kayseri de önemli"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği Kırşehir’deki Ahilik Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programı’na katıldı. Büyükkılıç, Ahi ahlakı ve kültürü denilince Kırşehir kadar Kayseri’nin de önemli olduğunu belirterek, “Ahi ahlakı ve Ahi kültürü için, Kırşehir kadar Kayseri de önemli bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ahi Evran ile ilgili konuşmasında Kayseri’den bahsetti” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir’de katıldığı 2021 UNESCO Ahi Evran Anma YılıAhi Evran İzinde Esnaf Buluşması programı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ahi Evran ile ilgili etkinlikler gündeme geldiği zaman Kırşehir ne kadar önemli ise Ahi ahlakı ve Ahi kültürü için, Kayseri de o kadar önemli bir merkez” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda Kayseri’den bahsettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Sayın cumhurbaşkanımız da Ahi Evran ile ilgili konuşmasında Kayseri’den bahsetti. Kırşehirli hemşehrilerimize dostlarımıza teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanımıza destek olmak amacıyla meydanları doldurdular. Ben her şeyden önce değerlerine bağlı, yerli ve milli anlayışın sahibi olan Kırşehirli hemşehrilerimize bundan sonraki yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut ile de sohbet ettiğini ve Kayseri’de iki adet millet bahçesinden ilgi ile bahsettiğini ifade edip, Bulut’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Eylül ayı sonu itibariyle Keykubat Millet Bahçesi’nin de ihalesinin yapılacağını hatırlatarak şöyle konuştu;
“TOKİ başkanımız ile karşılaştık. TOKİ’mizin yaptığı Kayseri’deki yatırımlarla ilgili Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza ilgiyle söz ediyor, sağ olsun biz kendilerini çok seviyoruz. Kayseri’miz gerçekten TOKİ’miz yatırımları ile kendisinden haklı olarak söz ettiriyor. Teşekkür ediyoruz. Burada iki tane millet bahçesinden bahsetti, birisi malum Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekare, hızla devam ediyor. İkincisi Keykubat Millet Bahçesi, Keykubat bölgemizde. Onun da Eylül ayının sonuna doğru ihalesine çıkılacağını buradan hatırlatmak istiyorum. Tabi millet bahçesi bir Central Park dediğimiz herkesin rahatlıkla uğrak yeri olacak. Değişik etkinliklere zemin hazırlayacak, her yaş grubuna hitap edecek fonksiyonlar üstlenmekte. Mimar Sinan Sanat Merkezi ve Müzesi’nden şehrimize ait İl Halk Kütüphanesi’nden, yemeiçme mekanlarından, sosyal etkinliklere zemin hazırlayan, sportif etkinliklere zemin hazırlayan ortamlardan, su oyunları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, kaykay pistleriyle say say bitmez. İnşallah Kayseri’mize yakışan ama en önemlisi 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla Kayseri’mizin göbeğinde, merkezinde önemli bir merkez olarak hayata geçiyor, çalışmalar hızla devam ediyor.”
Başkan Büyükkılıç ile Kırşehir programında yer alan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Ahilik denilince Kayseri’nin adının her yerde geçtiğini ve bunu hakkıyla temsil ettiğini dile getirerek, hem Ahi Evran Programı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için geldikleri programın renkli, güzel ve bereketli geçtiğini dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı yeni hizmet binası açılış törenine de katıldı, ziyaret ettiği Kırşehirli esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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