Talas'ta kış öncesi yol çalışması

Talas Belediyesi, yaklaşan kış öncesi yollarda alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde birçok noktada yenilenen yollar ile ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Aynı anda hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerde gerçekleştirilen faaliyetlerde birçok güzergahta altyapı unsurları yenilenirken kaldırım, çevre düzenlemesi ve asfalt serimi gibi üst yapı çalışmaları da tamamlanıyor. Kış mevsimi öncesi ilçedeki ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefleyen Talas Belediyesi, Mevlana, Bahçelievler, Reşadiye, Yazyurdu ve Kepez Mahallelerindeki birçok yolu baştan aşağı yeniliyor. İlçenin önemli ana arterlerinden birisi olan Rüzgarlı Caddesi de başlatılan çalışmalarla adeta yeniden yapılıyor. Alt ve üst yapısında yenileme çalışması başlatılan caddede öncelikle elektrik, su ve kanalizasyon hatları gibi altyapı unsurları yerine getiriliyor. Alt yapı çalışmalarının ardından üst yapısı yenilecek olan yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle birlikte asfaltının serilmesinin ardından ulaşıma açılacak.

Bahçelievler Mahallesi’nin önemli arterlerden olan yaklaşık 1.000 metre uzunluğa sahip yol, yeni haliyle ilçenin prestij yollarından birisi olacak.

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