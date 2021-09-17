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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi günde 390 ton çöp topluyor

İHA

Kocasinan Belediyesi günde 390 ton çöp topluyor

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılının ilk 8 ayında topladığı 87 bin 60 ton çöpün 4 bin 939 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.
‘Çevreci Belediye Kocasinan’ parolasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarını belirterek; “Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 390 ton çöp toplanmaktadır. Bu yılın ilk 8 ayında toplanan çöplerden 4 bin 939 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti, artırarak sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temizlikte yaygın olarak kullanılan 42 adet modern çöp aracı, 3 adet çöp taksi aracı, 7 adet doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 10 adet cincır, 13 adet şarjlı süpürge ve 9 adet çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde 3 vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.” diye konuştu.

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