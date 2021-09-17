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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. Bilim Şenliği başladı

İHA

5. Bilim Şenliği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği açılış törenine katıldı. Büyükkılıç, faaliyetten faaliyete, hizmetten hizmete koştuklarını, hiçbir zaman mazerete sığınmadıklarını ve bilimin ışığında, günün koşullarına uyarlanmış çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleşen 5. Bilim Şenliği açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ile daire başkanları ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi’nin Türkiye’de TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olduğunu belirterek, “Bilimin ışığında yolumuzu devam ettirmek hepimiz için olmazsa olmaz olmalı. 6 tane bilim merkezinden birisi Kayseri’mizde böyle güzel bir ortam, önemli bir merkez. Bunun kadrini kıymetini bilmemiz lazım. Çetin Şen Bilim Merkezi, yeni yapılan Murat Kantarcı Bilim Merkezi, yine Develi’mizde milli eğitimimiz ile işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz bilim merkezi ile bilimi çok önemseyen ve bu yönde gayretlerini sürdüren bir yerel yönetici olarak çalışmalarımızı devam ediyoruz” dedi.

“BİLİMLE UĞRAŞACAĞIZ, İŞİMİZE BAKACAĞIZ”
Büyükkılıç, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın ‘Bütün enerjinizi işinize verin. Bilim öğrenmeye çalışın. Günlük dedikodularla uğraşmayın. Gereği kadar öğrenin, aşırıya kaçmak üretkenliği öldürüyor’ şeklinde öğüt niteliğindeki sözlerini anımsatarak, “Sancar hocamızın başarıyı kısmen özetleyen sözlerinden sonra bizler dedikodulara kulaklarımızı tıkayacağız, bilimle uğraşacağız, işimize bakacağız, işimizi öğreneceğiz, bilgi edineceğiz, araştıracağız, okuyacağız, okutacağız” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi’nin 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alanda 100’den fazla deney düzeneği, Türkiye’nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ve kütüphanesi ve ayrıca böyle bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.

BİLİM MERKEZİ’NE 500 BİN ZİYARETÇİ
Bilim Merkezi’ni kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Büyükkılıç, “Şükürler olsun Kayseri Bilim Merkezi’miz kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş durumda. Demek ki bilime ve bilgiye önem veren şehirde olduğumuzu, hep söylüyoruz ya Makarrı ulema, Makarrı evliya, veliler ve alimler şehri Kayseri’mizin kadir kıymetini bilmeliyiz” dedi.

1000’DEN FAZLA FARKLI BİLİM DALLARINI KAPSAYAN ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI
Törende Kayseri Bilim Merkezi’nin faaliyetlerinden de bahseden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, aynı zamanda anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi, bilimsel yaklaşım sergilemekteyiz. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde düzenli olarak Bilim Kampları ve Tematik Kamplar olan Doğa Kampı, Astronomi Kampı gibi, Sömestr Kampları, Hafta Sonu Atölyeleri, Okul Grupları Atölyeleri, Gökyüzü Gözlem Günleri, Bilim Şenlikleri gibi etkinliklere fırsat vermekteyiz. 2017 yılının başından bugüne kadar 1000’den fazla farklı bilim dallarını kapsayan atölye çalışması gerçekleşirken, yaklaşık 15 bin öğrenciye böylece ulaşmış olduk. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde okul gezileri gerçekleştirilerek tüm dönemlerde 210 bin öğrenci ziyaret etti. Kayseri Bilim Merkezi’ni daha aktif kullanmak ve bilime olan ilgiyi daha da artırmak için bu alanlara ek olarak seçimler öncesi dile getirdiğimiz “Bilim Akademisi” projemizi de hayata geçirmiş bulunmaktayız. Kayseri Bilim Merkezinde henüz Ağustos ayında gerçekleştirilen Bilim Akademisi programı kapsamında 817 yaş grubu öğrenciler, yaş gruplarına göre Fen Akademisi, Astronomi Akademisi, Sanat Akademisi, Robotik Akademisi programları kapsamında eğitilmeye çalışıldı. Tematik alanlarda gerçekleştirilen bilim akademisine katılan öğrenciler, pandemi koşulları çerçevesinde 15’er kişilik gruplarla 4 hafta süreyle eğitim alarak katılım belgelerini aldılar. Pandemi döneminde eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan çevrimiçi videolar tam 16 bin vatandaşımız tarafından takip edildi.”

“BİLİM ŞENLİĞİ, İNŞALLAH DOLU DOLU GEÇECEK”
Büyükkılıç, faaliyetten faaliyete, hizmetten hizmete koştuklarını, hiçbir zaman mazerete sığınmadıklarını ve bilimin ışığında günün koşullarına uyarlanmış çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, “TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen ve 3 gün sürecek olan Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği, 100’e yakın deneyap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle inşallah dolu dolu geçecek” şeklinde konuştu.
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da çocuklara ve gençlere seslenerek, “Sizin yaşlarınızdayken, bize bazen şöyle söylerlerdi, ‘başımıza icat çıkarmayın’ derlerdi. Şimdi tam tersini söylüyoruz. Değerli gençlerimiz, çocuklarımız bize icatlar çıkarmanız lazım. Bilim Şenliklerinin temeli budur” dedi.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise bilimi, bilimsel faaliyetleri daha yakından görme ve anlama açısından Kayseri’nin Anadolu’nun bağrında önemli bir kent olduğunu belirtirken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da bu tür etkinlikler için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, böylelikle geleceğimiz olan çocukların cevherlerinin ortaya çıkarıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, protokol ve öğrencilerle birlikte stantları gezerek, bilimsel çalışmaları inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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