YRP Genel Başkanı Erbakan, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Erbakan’a, MKYK Üyesi Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kayseri İl Sorumlusu Ali Karaduman, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Naim Öztürk ile Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Erbakan da Kayseri’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretin anısına Erbakan’a kök boyadan yapılmış, el dokuması halı hediye etti.

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