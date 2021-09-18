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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’yi BAL’da 4 takım temsil edecek

İHA

Kayseri’yi BAL’da 4 takım temsil edecek

20212022 futbol sezonunda BAL’da Kayseri 4 takım ile mücadele edecek.
Bölgesel Amatör Lig'de 2021 2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 249’u geçen sezon BAL'da oynama hakkı olan takımlardan oluşurken, 14'ü geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. BAL takımlarının 2021 2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 3031 Ekim 2021 tarihlerinde müsabakalar başlayacak.
Kayseri’yi BAL’da yeni sezonda 4 takımın temsil edeceği açıklandı. Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, Yahyalıspor ve Develispor takımları yeni Bölgesel Amatör Lig mücadele edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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