Bellona Kayseri Basketbolda forma numaraları belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol’un 20212022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde hem de Türkiye Ligi’nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekipte gözler yükseklerde. Bellona Kayseri Basketbolda sezonunda kadroda yer alan boyuncuların forma numaraları şöyle:
0Reneta Brezinova
1İlayda Derman
3Zeynep Öykü Kalbisağde
8Sevgi Tonguç
9Derin Yaya
11Broooque Williams
13Farhiya Abdi
14Egle Svetoraite
19Gizem Tüzün
21Helin Boybeyi
24Japreece Dean
38Melike Tuğba Oral
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.