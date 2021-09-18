Bellona Kayseri Basketbolda forma numaraları belli oldu

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Bellona Kayseri Basketbol’un 20212022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde hem de Türkiye Ligi’nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekipte gözler yükseklerde. Bellona Kayseri Basketbolda sezonunda kadroda yer alan boyuncuların forma numaraları şöyle:

0Reneta Brezinova

1İlayda Derman

3Zeynep Öykü Kalbisağde

8Sevgi Tonguç

9Derin Yaya

11Broooque Williams

13Farhiya Abdi

14Egle Svetoraite

19Gizem Tüzün

21Helin Boybeyi

24Japreece Dean

38Melike Tuğba Oral

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