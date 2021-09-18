İlçe ulaşımına zam

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Kayseri'de ilçelere yönelik toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Kayseri'de ilçeler arası ulaşıma zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile ilçelere yönelik toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yeni tarife bugün itibariyle hayata geçirildi.

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