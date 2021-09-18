Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

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Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 5.haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor’a konuk olacak. Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarıKırmızılılar saat 17.00’de özel uçak İle Hatay’a gidecek.

Yarın Yeni Hatay Stadyum’unda oynanacak olan Atakaş Hatayspor İle Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşma da Alper Ulusoy düdük çalacak.

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