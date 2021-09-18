Kayseri'de koronavirüs denetimleri sürüyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadelede tedavi sürecinin yanında insanların toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin bitmediğini, vatandaşların da buna göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Hastanelerde tedavi süreci devam ederken; Halk Sağlığı Hizmetleri ekipleri de mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda vatandaşların yoğun olduğu düğün salonları, AVM'ler, kuaförler, kafeler, fabrikalar gibi yerlerde denetim yaptı. Denetim yapılan yerlerdeki işletme sahipleri ve vatandaşlar kurallar konusunda uyarıldı. Denetimlere ilişkin değerlendirme yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, "Pandemi süreci bitmiş değil. Virüs hala insanlarımızı öldürmeye devam ediyor. Aşı ile önemli bir kazanım elde etmiş olsak da tam bağışıklık kazanabilmemiz için nüfusumuzun yüzde 75'inin ikinci doz aşılarının tamamlanmış olması gerekiyor. Bu rakamlara ulaşana kadar kuralları ihmal etmemek gerekir. Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmaya devam edelim. Mümkün olduğunca düğünler, nişanlar, kafeler, kuaförler gibi toplumsal hareketliliğin fazla olduğu alanlarda kısa süreli, mesafeyi koruyarak, maskemizi çıkarmayarak buralarda yer alalım. Unutmayalım ki ne kadar kurallara uyarsak o kadar kendimizi bu süreçten kurtarabiliriz. Bunlardan uzak dururken mutlaka aşımızı da olmayı ihmal etmeyelim. Kulaktan duyma bilgilerle, sosyal medyadaki bilimsel gerçeklerle alakası olmayan paylaşımlara inanmak yerine yetkililerimizin önerilerine ve açıklamalarına itibar edelim. İtibar edelim ki bu süreci kimse zarar görmeden atlatalım. Ayrıca 50 yaş üzerindiyseniz 3. doz asılarınızı yaptırmamız gerekiyor. Şuanda yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası, servisler de yatan hastalarımızın ise yüzde 70'den fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşmaktadır. Aşı noktasına gelirken bir talepte daha bulunuyoruz halkımızdan, lütfen yakın olan bir eşinizi, bir tanıdığınızı, bir arkadaşınızı hiç aşı yaptırmamışsa araya girin, randevusunu alın bize getirin, biz aşısını yapalım. Biz Kayseri İl Sağlık ekibi olarak Valimizin öncülüğünde bu iş için hazırız, bekliyoruz" diye konuştu.

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