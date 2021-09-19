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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da yılın Ahisi Mustafa Özel, Ahilik Kaftanı giydi

İHA

Hacılar'da yılın Ahisi Mustafa Özel, Ahilik Kaftanı giydi

1319 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan. Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu fakat Kayseri’nin de ahilikte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Düzenlenen etkinliğe Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Kayseri Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Kenan Arslan, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Pof. Dr. Ekrem Erdem ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek, “Anadolu’muzu vatan yapan toprak değil ecdadımızdır. Bizleri de dürüstlük, dayanışma ve birlik içerisinde bir araya getiren Ahilik geleneğinin kurucusu Ahi Evran velimizdir. En büyük kazanç insandır. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Onun bizlere bıraktığı bu kutlu mirası anma adına toplandığımız bugünde birlik içerisinde olabilmemiz için tek şart olduğunu bir kez daha görüyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımız güvenin kapısıdır.” dedi.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç’te, Ahiliğin 13’üncü yüzyıldan geldiğini belirterek şöyle konuştu;
“Ahiliğin kökleri bir taraftan Orta Anadolu Türk kültürüne, diğer taraftan İslam medeniyetine dayanır. Anadolu merkezli olarak kurulmuş olan ahilik, daha sonra bütün Anadolu'ya yayılmış ve Türklerin Anadolu'ya kök salmasına ve tutunmasına önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortak çıkmış olan ahilik sadece iktisadi hayati dönemde bir kurum olarak, öte yandan temelde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk milletine has sosyo ekonomik bir sistemdir.”
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu belirterek Kayseri’nin de Ahilik deyince akla gelen en önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Özdoğan şöyle konuştu;
“Kayseri deyince akla meslek sahibi, ticaret erbabı, cömertlik ve dayanışma içerisindeki ahilik gelmektedir. Kayseri deyince Hacılar olmadan olmaz. Hacılar deyince de aslında ahiliğin nasıl olduğunu, ahilerin nasıl olması gerektiğinin de en bariz örneğini tabii ki Hacılarımızda görüyoruz.”
Hacıların çalışkanlığıyla öne çıktığını belirten Başkan Özdoğan, “Birliktelik, dayanışma, cömertlik gibi unsurların en güzel örneklerini Hacılarda görebiliriz” dedi.
Hacıların gerek eğitim, gerekse sanayide hep önde olduğuna vurgu yapan Özdoğan; “Tarihimize bakıldığı zaman bütün toplum unsurlarına baktığımız zaman Hacılarımız hep çalışmış ama durmadan çalışmış, dürüstlükten ayrılmamış, birlikten ayrılmamıştır. Ahilik çalışmak demek, dürüstlük demek, ayıplı malın arkasında durabilmek demektir. Hukuktan ayrılmamak, adaletten ayrılmamak demektir. Elhamdülillah bunları da övünerek söylememiz gerekiyor. Anadolumuzda ve Kayserimizde dolayısıyla Hacılarımız da var olan özellikler, bizlerde bu bağlamda göreve geldiğimiz günden beri durmadan çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz ve projelerimizi tamamlıyoruz” dedi.
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen de yaptığı konuşmada, “Tarihte Ahilik anlayışı kuvvetli bir teşkilatçılık anlamına ve ilim anlamına gelmektedir” diyerek, şöyle konuştu; “Ahilik mesleki bilgiye, bilgelik ve güzel ahlak anlamına geliyor. Aslında bu özellikleri sıraladığımızda bizlere unuttuğumuz değerleri, erdemli toplum ve erdemli insanları hatırlatıyor. Kısacası ahilik Ahi Evran’ın 13. yüzyılda vücuda getirdiği tam bir şaheserdir.” dedi.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Erdem’de ahilik üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
Daha sonra Ahilik kaftanı giydirme törenine geçildi. Hacılar ilçe esnaflarından yılın ahisi seçilen Mustafa Özel’e kaftanı giydirildi. Kaftan giydirmenin ardından şed kuşatma törenine geçildi. Kayseri Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen şed kuşatma törenin ardından programda, ahilik ödülleri sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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