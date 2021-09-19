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Talas Belediyesi’nden ‘Dünya Temizlik Günü’nde anlamlı etkinlik

İHA

Talas Belediyesi’nden ‘Dünya Temizlik Günü’nde anlamlı etkinlik

Talas Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Talas Şubesi ile birlikte atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.
İlçenin farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikte Talas Belediyesi temizlik ekipleri ve Kızılay gönüllülerinden oluşan grup, dağılmış atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

“Temizlik ekibimiz gece gündüz sahada"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Belediyesi olarak çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Doğa ve çevre konularının çalışma programlarında daima öncelikli yer edindiğini belirten Başkan Yalçın, doğayı korumak ve çevre temizliğini sağlamak için temizlik işleri ekiplerinin gece gündüz sahada olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kızılay gönüllülerine ve belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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