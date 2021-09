Eczacı Odası'nda seçim heyecanı Uğur Nuri Akın: “Seçimimiz tam bir demokrasi şöleninde geçiyor”

Kayseri Eczacı Odası’nda düzenlenen 50. Olağan Seçimli Genel Kurul da üyeler başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Kayseri Eczacılar Odası Başkanı ve Başkan Adayı Uğur Nuri Akın, “Seçimimiz tam bir demokrasi şöleninde geçiyor” dedi.

Bir otelde düzenlenen ve 2 başkan adayının yarıştığı genel kurulda, üyelerin oy kullanma işlemi başladı. Yapılan seçimin Kayseri’ye ve eczacılara hayırlı olmasını temenni eden Kayseri Eczacı Odası Başkanı ve Başkan Adayı Uğur Nuri Akın, “Bugün seçimimiz var. Saat 09.00 itibari ile başladı ve 17.00’da da bitaecek. Seçimimiz tam bir demokrasi şöleninde geçiyor. Bu da bizi çok mutlu etti. Seçim sonuçlarının mesleğimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçilecek tüm arkadaşlara da şimdiden başarıları diliyorum. Eminim ki tüm meslektaşlarım bu mesleğe hizmet etmek için mesleği bir adım daha ileri götürmek için çabalayacaklar. Bizlerinde ön görüsü bu şekilde Tüm sonuçlara da saygılıyız. Diğer adaylarımıza da başarılar diliyorum. Ancak bizlerde bu süreçte çok çalıştık, çok çabaladık. Her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bu nedenle de desteklerini her zaman istedik. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Seçimden sonra ilk temennimiz pandeminin son bulması. Çünkü bizde çalışmalarımızı buna göre şekillendirmek istiyoruz. Pandemi bizleri çok yıprattı. Fazlasıyla canlarımızı kaybettik. Türkiye genelinde 57 tane eczacımızı kaybettik. Bunların biran önce son bulmasını diliyorum. Daha sonra da tüm projelerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Diğer başkan adayı Uğur Gençtürk de “50. Olağan Kongremiz hepimize hayırlı olsun. Bizler Kayseri Eczacılar birlikteliği adını verdiğimiz seçim grubumuzla adayız. Seçimlerimiz her zaman demokrasi şöleniyle geçer. Mesleği yüceltmek ve meslek haklarını korumak için bir araya geldik. Eczacılık camiasına hayırlı olsun” diye konuştu.

