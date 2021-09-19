(Özel) Bayrak sevgisini tohumlarla toprağa işledi Ay çiçekleriyle dağa Türk bayrağı çizen çiftçi Ömer Dede: "Bayrak sevgisini tarlaya nakşetmek istedim"

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ömer Dede, 19 Mayıs günü ay yıldız şeklinde ektiği ayçiçeklerinin 29 Ekim günü hasadını yapmayı planlıyor.

Ömer Dede, önceki yıllarda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde stadyumlarda yapılan görsel şölenlerin aklına geldiğini ve farkındalık oluşturmak için tohumlarla arazisine Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız çizdiğini aktardı. 19 Mayıs günü ektiği tohumların hasadını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacağını aktaran Dede, "Evde oturuyordum, 19 Mayıs paylaşımları yapmışlar. Yıllar önce stadyumlarda yapılan 19 Mayıs kutlamalarında insanların bayrak açmalarını düşündüm. Farkındalık oluşturmak için kalıcı bir şey yapmak istedim. Tarlaya ayçiçeği ektim. 19 Mayıs günü ektim, 30 Ağustos'ta çok güzel çiçek açtı, görsel bir şölen oluşturdu. 29 Ekim günü de hasat etmeyi planlıyorum" dedi.



"Vatan sevgisini çiftçilik marifetiyle tarlaya işledim"

Bayrak sevgisini araziye işlemenin 3 saatini aldığını aktaran Dede, hasadın ardından 1 buçuk ton mahsul beklediğini de sözlerine ekledi. Dede, "Burada toplamda 17 kilo kadar bir tohum kullandım, 1 buçuk ton kadar mahsul bekliyorum. Bayrak sevgisi kalbimizde olan bir sevgi. Vatansız ve bayraksız bir ülke olamaz. Biz de bunu burada çiftçilik marifetiyle tarlaya nakşetmek istedim. Birden gelişti. Bunu yapmak için de 3 saat uğraştım" ifadelerini kullandı.

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