Develi’de Gaziler Günü etkinliği

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Kayseri’nin Develi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Kaymakamlık, Belediye, ve Harp Malulleri ve Gaziler Derneği Develi Temsilciliği Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, gaziliğin öneminden bahsederken, Develi Kaymakamı Sinan Aslan da “Göreve yeni başladığımı Develimizde kapımız her zaman gazilerimize ve şehitlerimize açık olacaktır” dedi.

Develi protokolü, törenin ardından gaziler ve şehit aileleri ile yemekte buluştu.

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