MHP'li Özdemir: "Sanayicilerin verdiği mücadele vatan mücadelesidir" MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Sanayicilerimizin gayretleri ile korona virüs sürecinde küresel rekabette en hızlı toparlanma eğilimi gösteren birkaç ülkeden birisi olduk"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sanayicilerin verdiği mücadelenin vatan mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Sanayicilerimizin gayretleri ile korona virüs sürecinde küresel rekabette en hızlı toparlanma eğilimi gösteren birkaç ülkeden birisi olduk" dedi.

MHP Genel Başkanı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte Kayseri OSB'de sanayiciler ile buluştu. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "2015 yılında sanayicilerimizin teveccühü ile yönetime geldik. Seçildiğimiz ilk gün OSB’yi sahiplenmeyeceğimizi, OSB’nin sahiplerine hizmet edeceğimizi söylemiştik. Bu anlayış ile kolları sıvadık. Adeta küme düşmüş olan Kayseri OSB’yi, OSB’lerin süper ligine çıkardık. Şunu söylemekten gurur duyuyorum ki, hangi kriteri ele alırsanız alın, hangi parametlerle sıralama yaparsanız yapın ortaya çıkacak tüm sıralamalarda Allah’ın izniyle Kayseri OSB’si ilk 3’ün içerisindedir. Türkiye’nin en modern fuar merkezini Kayseri’ye kazandırdık. Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralini Kayseri OSB’ye kazandırdık. 600 öğrenci ile devraldığımızı teknik kolejimizi 2 bin 800 öğrenciye ulaştırdık. Şimdi bu okulumuz eğitim kalitesi ile şehrimizin en fazla tercih edilir okulu olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de ekonomiye değinerek, "2019 yılının kasım ayından itibaren bütün dünyayı tesiri altına alan covid19 pandemisi halen etkilerini sürdürürken, ülkemiz her ilk günden beri gözle görülmeyen bu düşmana karşı yoğun bir mücadele verirken, sanayicilerimizin göstermiş olduğu üstün gayretler böylesi bir süreçte küresel rekabette en hızlı toparlanma eğilimi gösteren ilk bir kaç ülkeden birisi olduk. O yüzden sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Felaket tellallarının olduğunu biliyoruz. Ancak onlara rağmen Türk sanayici ve iş adamlarının Kayserili sanayicilerin ve girişimcilerinin vermiş olduğu bu mücadele hiç şüphesiz bir ekmek mücadelesi olduğu gibi bir emek mücadelesi ama aynı zamanda bir vatan mücadelesidir. Çünkü pandemiden hemen sonra yeni koşullarla yeniden kurulacağı ifade edilen yeni dünya düzeninde ülkemizin yerini sağlam bir şekilde alabilmesi konusunda ekonomimizin hızlı bir toparlanma eğilimi göstermesi muazzam bir başarıyı işaret ediyor. Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2.6, 2019 yılında yüzde 0.9, 2020'de 1.8 büyüdü. Bu yıla geldiğimizde ise 2021 yılının ilk çeyreğinde Türk ekonomisi 7,2 oranında büyüdü. Bu oran ikinci çeyrekte 21,7 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

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