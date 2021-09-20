Kayserispor iki maç sonra kaybetti

Yukatel Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor’a 21 mağlup oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor’a 10 öne geçmesine rağmen 21 mağlup oldu. Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir’i 10 ve 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 20 yenerek çıkışa geçen sarı kırmızılılar ligin 5. haftasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor’a 21 mağlup oldu. Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 7 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 22 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul ekibi Galatasaray’ı konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.