Bernard Mensah 2. golünü attı

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Yukatel Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah son 2 maçta 2 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Hatayspor’a 21 kaybetti. Sarı kırmızılılar 21 kaybettiği maçta takımın tek golünü kaptan Bernard Mensah attı. Sarı kırmızılı takımla üçüncü maçına çıkan Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Kasımpaşa maçının ardından Atakaş Hatayspor maçını da boş gelmedi.

Atakaş Hatayspor maçının 4. dakikasında Emrah Başsan’ın asistinde güzel bir gole imza atarak takımını 10 öne geçiren Mensah 66. dakikada yerini Carlos Mane’ye bıraktı.

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