Talas'ta okulların spor sahaları pırıl pırıl

Kayseri'nin Talas ilçesinde eğitim kurumlarında yaptığı bakım onarım ve yenileme çalışmalarıyla okulları yeni eğitimöğretim yılına hazır eden Talas Belediyesi şimdi de spor alanlarını yenilenerek öğrencilerin hizmetine sundu.

Başlatılan program kapsamında Talas genelinde yer alan eğitim kurumları içerisindeki basketbol ve futbol sahaları baştan aşağı yenilendi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden okul yöneticileri ve öğretmenler de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın eğitime her zaman katkı sağladığını kaydederek teşekkürlerini aktardı. Düşüncelerini dile getiren Talas Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, her türlü taleplerinin anında cevaplandığını belirterek okula dair tüm eksikliklerin giderildiğini söyledi. “Özellikle gençlerimize yönelik olarak okulumuzun oyun alanları komple elden geçirildi. Basketbol ve futbol sahalarımız tamamen yenilendi.” diyen Okul Müdürü Erdem, “Bahçemizin tertip düzeni sağlandı, çimler biçildi ve temizliği yapıldı. Bunun yanında düzenli olarak belediyemiz tarafından hijyen ve dezenfeksiyonu yapılıyor. Başkanım gençlere gerçekten çok değer veriyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’ı kendilerinden biri olarak gördüklerinin altını çizen Erdem, “Başkan Yalçın’ın öğretmen olduğunu bildiğimiz için biz kendimizden görüyoruz. Başkan beye çok teşekkür ediyoruz. Her türlü talebimiz anında karşılık görüyor. Çoğu talebimiz Başkan Yalçın’ın bile haberi olmadan yerine getiriliyor, çalışanlarda bu konuda çok duyarlılar.” dedi. Benzer düşünceleri ifade eden MehmetZeynep Akköse İlkokulu Müdürü Mustafa Tunç ise şunları söyledi: “Okul bahçemizdeki basketbol sahamız yenilendi. Başkan Yalçın’ı ne zaman arasak bize yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim.”

Başkan Yalçın’ın her zaman yanlarında hissetlerini söyleyen Bilge Kağan İlk ve Ortaokul Müdürü Aydın Kılıç da; “Talas Belediyemiz bizlere birçok konuda yardımcı oluyor. Okulumuz içinde bulunan spor alanımız yıpranmıştı, yenileyerek pırıl pırıl bir spor sahası kazandırdılar.” şeklinde konuşarak Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

