Erciyes´in zirvesi beyaza büründü

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 3 bin 917 metredeki Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresine kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün gece Erciyes Dağı´nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, Erciyes'i yeniden beyaza bürüdü. Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise yağmur yağdı. Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 25 derece olarak ölçüldü.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-09-20 11:11:27



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