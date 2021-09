5. Bilim Şenliği'ne 8 bin kişi katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği 5. Bilim Şenliği sona erdi. 3 gün süren bilim şenliği etkinliğine yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen Bilim Şenliği’nin 5’incisi dolu dolu geçerken, 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde gerçekleşen şenlikte 45 farklı atölye çalışması, her güne bir söyleşi, her gün bilim gösterileri, artırılmış gerçeklik uygulamaları, Kayseri Bilim Merkezi Gezileri gibi tematik atölye çalışmalarının yanı sıra randevulu atölyeler, mutluluk atölyesi, ritmimizi keşfedelim, engelden kaçan robot, yıldız avcıları, ekibimle proje planlıyorum gibi etkinlikler yer aldı. Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleşen ve 7’den 70’e bilim meraklılarının ilgisini çekecek hemen her konunun yer aldığı Bilim Şenliği etkinliğine yaklaşık 8 bin kişi katılırken, ‘Artırılmış gerçeklik ile hücreyi keşfediyorum, artırılmış gerçeklikle vücudumu keşfediyorum, klorofil eldesi ve floresans olayı, benim fosilim, meyvelerin DNA'sı, renkleri ayrıştır (kromotografi), DOC, kodlahama, origami mikroskop, ahşap atölyesi, cıt cıt devreler, el kremi, dezenfektan yapımı, yapay kar, kendi indikatörümüzü yapalım, su analizleri (su sertliği, klor tayini), oyun hamurdan molekül modelleme, şişede eğlenceli nanosıvı kompleks bileşikiyonik bileşiklerin eldesi, bukalemun, mavi şişe, siperlik tasarlıyorum, flextangle (sonsuz döngüler), kaleydoskop, origami, atık malzeme ve pipetten uçurtma’ gibi faaliyetler de katılımcılar ile gerçekleştirildi.

3 gün süren ve büyük bir coşku ile yapılan 5. Bilim Şenliği etkinliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendi.

