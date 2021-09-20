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Kayseri’de vaka yoğunluğunun nedeni gurbetçiler ve vatandaşların kapalı alanlarda bir araya gelmesi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı pandemi bitmiş gibi davranıyor” “İkinci doz aşılarımızı da mutlaka sırası geldiğinde yapmamız gerekiyor”

İHA

Kayseri’de vaka yoğunluğunun nedeni gurbetçiler ve vatandaşların kapalı alanlarda bir araya gelmesi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı pandemi bitmiş gibi davranıyor” “İkinci doz aşılarımızı da mutlaka sırası geldiğinde yapmamız gerekiyor”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vaka yoğunluğunun arttığı iller arasında yer alan kentte, yoğunluğun gurbetçilerin oluşturduğu hareketlilik ve havaların soğumasıyla vatandaşların kapalı alanlarda toplanmasından dolayı meydana geldiğini söyledi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki korona virüs tablosuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Kayseri’de vatandaşların önemli bir kısmının pandemi bitmiş gibi davrandığını kaydeden Günaydın, “Yaklaşık 1 ay önce birtakım hatırlatmalarda bulunmuştuk. Hatta ben dahil arkadaşlarımızın bir çoğu sahaya çıkmıştık. Vatandaşlarımızı, esnafımızı özellikle kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyarmıştık. Çünkü vatandaşlarımızın önemli bir kısmı pandemi bitmiş gibi davranıyor. Aslında bizler aşı oranında son derece yukarılarda olan bir vilayetiz. Ancak bizim aşı oranında yukarda yer almamız bu virüsün bize bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Aşı bizi koruyor. Biz bu aşı sayesinde virüse yakalandığımız zaman bu hastalığı kolaylıkla atlatabiliyoruz ama biz aşımızı olduktan sonra bunu bulaştırmayacağız ya da kendimiz virüse yakalanmayacağız anlamı çıkmamalı. Bunun için vatandaşlarımızdan özellikle şunu istemiştik; doktorlarımızın, uzmanlarımızı önerdiği şekilde mutlaka ve mutlaka aşımızı olalım. Çünkü doktorlarımız aşının faydalarını her gün televizyonlarda çıkarak, açıklıyorlar. Bunun üzerine farklı bir yorum yapmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Bizlerde Kayseri olarak bu çağrılara uyarak, vatandaşlarımızın önemli bir kısmının aşılarını olduğunu görüyoruz. Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Aşı olmamız bir daha virüsle karşılaşmayacağımız, enfekte olmayacağımız anlamına gelmiyor” diyen Vali Günaydın, “Bunu özellikle bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Vaka sayılarımızda yaklaşık 1 aydır artış oluyordu. Bunun nedenleri var. Biliyorsunuz yurtdışından gelen gurbetçilerimiz var. Ayrıca civar vilayetlerdeki gurbetçilerimizde haftanın belirli günlerinde alışveriş yapmak için Kayseri’mize geliyor. Bu nedenle belli bir yoğunluk yaşadık. Bunun yanında tekrar havaların soğumasıyla birlikte kalabalık ve kapalı alanlarda da bir araya gelme arttı. Mümkün mertebe kalabalık ortamlardan kaçınacağız. Burada enfekte olma olayı daha kolay oluyor. Bu olaylarla karşılaşmamak için kalabalık alanda işimiz var ise hemen görüp çıkacağız. İhtiyaç olmadıkça da kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Maskemizi takacağız ve mesafemizi koruyacağız. Röportaj yaparken bile konuşmakta zorlanmama rağmen maskemi çıkarmıyorum ama kurallara uymak zorundayız. Farkındalık olsun diye mümkün mertebe maskemi çıkartmıyorum. Vatandaşlarımızda pandemi de uzun bir süre maske konusunda başarı elde ettiler. Kayseri’miz diğer vilayetlere örnek gösterildi” şeklinde konuştu.

“Her şey bitmiş gibi maskelerimizi çıkardık”
Kısıtlamaların kaldırılması ve aşı oranının artmasıyla birlikte vatandaşların her şey bitmiş gibi maskelerini çıkardığını kaydeden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Maalesef son zamanlarda kısıtlamaların kaldırılması ve aşı oranlarımızın yükselmesinden sonra sanki her şey bitmiş gibi maskeleri çıkarttık. Kalabalık ortamlara girdik, kapalı alanlarda uzun süre oturduk. Neticede de bu yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluğu azaltmak, minimize etmek bizim elimizde. Eğer bizler kurallara ve tedbirlere eskiden olduğu gibi uyarsak inşallah bu tabloyu tersine çevireceğiz. Hep birlikte çalışarak, gayret ederek ve özen göstererek biz bu tabloyu tersine çevirdik. İnşallah yine bu tabloyu tersine çevireceğiz ama bu kendiliğinden olmaz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu ancak bizim tedbirlere ve kurallara uymamızla olacak. Rehaveti ve rahatlığı bir kenara bırakıyoruz. İkinci doz aşımızı da olmaya devam edeceğiz. Bizler mavi kategoriye ilk geçen vilayetler arasındaydık. Şuanda da aşı oranımız birinci dozda yüzde 85’in üzerine çıktı. İkinci doza da yüzde 63 civarındayız. Bizim ikinci doz aşılarımızı da mutlaka sırası geldiğinde yapmamız gerekiyor. Aşıdan fayda görmek istiyorsak mutlaka ve mutlaka aşı sürecimizi tamamlamamız lazım. Burada yapacağımız bir ihmalkarlık, daha önce yaptırmış olduğumuz aşının da faydası görmememize neden olacak. Daha önce yaptığımız aşının faydasını görmek istiyorsak, ikinci doz aşımızı, gerekiyorsa üçüncü doz aşımızı da yapalım. Aksi takdirde havaların soğuması nedeniyle ilerde vaka artışlarının olması ihtimaline karşı tedbirlere geç kalabiliriz. Eğer tedbirlerde geç kalmak istemiyorsak şimdiden üzerimize düşeni yapalım ve bir bütün olarak bunu ele alalım. Hepimizin ortak sorunu olduğunu bilelim. Çünkü bu mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.
Vali Günaydın ayrıca, kentteki okullarda bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:
“Şuanda okullarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda gerekli tedbirleri alıyor, almaya da devam edecek. Sadece kurumların tedbir alması değil, bizlerin, ailelerin ve vatandaşlarında tedbirin alması lazım. Servise şoförlerimizin, oradaki görevlilerimizin mutlaka tedbirlere uyması lazım. Bunun yanında evlerimizde de tedbirlere uymamız lazım. Eğer biz eş, dost ve akraba gezmelerini yoğun bir şekilde yaşarsak, çocuklarımıza bulaştırıp çocuklarımız okula götürürse o zaman bizim okullarda almış olduğumuz tedbirlere zarar vermiş oluruz.”

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