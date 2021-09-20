İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis

DHA

İranlı uyuşturucu sanıklarına 12,5 yıl hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan İranlı Mohammed Reza B. (35) ve Mohammed J. (35), 12´şer yıl 6´şar ay hapis ve 25´er bin TL cezaya çarptırıldı.
Polis ekiplerinin geçen nisan ayında Kocasinan ilçesinde yaptığı fiziki takip sonucu, İran uyruklu Mohammed Reza B. ve Mohammed J.´nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerde yapılan aramada 0,634 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuklu sanıklar, aile avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, herhangi bir sabıkaları olmadığını ve uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Mohammed Reza B. ve Mohammed J.´yi, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan 12´şer yıl 6´şar ay hapis ve 25'er bin TL cezaya çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-09-20 14:48:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12’şer yıl 2 ay hapis ve 25’şer bin TL para cezası
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu 2 zehir tacirine 12’şer yıl 2 ay ...
Eşini eve kilitleyen sanığa 11 yıl 1 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eşini eve kilitleyen sanığa 11 yıl 1 ay hapis cezası
Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocaya 11 yıl hapis ve para cezası
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocaya 11 yıl hapis ...
KAYÜ’den Ödüllü İllüstrasyon Yarışması
YEREL HABERLER KAYÜ’den Ödüllü İllüstrasyon Yarışması
(Özel) TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "TURKOVAC Türkiye'de bin 100 gönüllüye uygulandı ve herhangi bir yan etki dönüşü olmadı"
YEREL HABERLER (Özel) TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye ...
Kayseri’de vaka yoğunluğunun nedeni gurbetçiler ve vatandaşların kapalı alanlarda bir araya gelmesi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı pandemi bitmiş gibi davranıyor” “İkinci doz aşılarımızı da mutlaka sırası geldiğinde yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Kayseri’de vaka yoğunluğunun nedeni gurbetçiler ve ...
Sigara istediği şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Sigara istediği şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay ...
Büyükkılıç, 'Kardeş Şehirler Protokolü' için Misurata'ya gitti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, 'Kardeş Şehirler Protokolü' için ...
Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Teknofest heyecanı
YEREL HABERLER Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Teknofest heyecanı
2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı
YEREL HABERLER 2'nci kattan atılan Asena, 7 gün sonra kurtarılamadı
Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Minibüsçü ilçe başkanına sopalı saldırı
Kayserispor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
5. Bilim Şenliği'ne 8 bin kişi katıldı
YEREL HABERLER 5. Bilim Şenliği'ne 8 bin kişi katıldı
Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı
YEREL HABERLER Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Erkilet Bulvarı yeni bir görünüm kazanacak"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Erkilet Bulvarı yeni bir ...
Yıldırım Beyazıt'a Osman - Fatma Fırıncı Cami yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt'a Osman - Fatma Fırıncı Cami ...
Hüseyin Erdem Arıkan, basketbol ve futbolda başarıya koşuyor Genç sporcu iki branşta da isminden söz ettiriyor
YEREL HABERLER Hüseyin Erdem Arıkan, basketbol ve futbolda başarıya ...
Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
Erciyes´in zirvesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes´in zirvesi beyaza büründü
KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 milyon 700 bin TL'lik yatırım
YEREL HABERLER KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 milyon 700 bin TL'lik ...
Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının önemini yatınca anladım
YEREL HABERLER Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının ...
Talas'ta okulların spor sahaları pırıl pırıl
YEREL HABERLER Talas'ta okulların spor sahaları pırıl pırıl
Başkan Nursaçan'dan Türkiye ekonomisine güven çağrısı Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: "Türkiye ekonomisi yeni bir sıçrama için güç topluyor"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan'dan Türkiye ekonomisine güven ...
Bernard Mensah 2. golünü attı
YEREL HABERLER Bernard Mensah 2. golünü attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.