Sigara vermeyeni bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi ile 12,5 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sigara vermediği için Yunus Ş.'yi (25) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K. (28), iyi hal indirimi de uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Aralık 2020'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Ş. eşi ile otomobilinde beklediği sırada Mustafa K. araç camından sigara istedi. 'Sigara yok' cevabını alan Mustafa K. otomobil etrafında tur atmaya başlayınca Yunus Ş. tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Mustafa K., cebinden çıkardığı bıçakla Yunus Ş.´yi göğüs ve bacağından yaraladı. Gözaltına alınan Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yunus Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa K. hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada sanık Mustafa K. hazır bulundu, mağdur Yunus Ş. duruşmaya katılmadı.

'ÇOK PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Mustafa K., çok pişman olduğunu belirterek "Karşı taraftan da çok özür diliyorum. Diyeceğim başka bir şey yok" dedi. Mahkeme heyeti, Mustafa K.'yı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' ve 'eylemin teşebbüs aşamasında kalması' nedeniyle cezasını 12 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-09-20 15:11:13



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