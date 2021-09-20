Bellona Kayseri Basketbol, Avrupa Ön Eleme maçları hazırlıklarını tamamladı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Ligi Kupası Ön Eleme müsabakaları oynayacak olan Bellona Kayseri Basketbol, hazırlıklarını tamamladı.

Bu sezon FIBA'nın daveti ile Kadınlar Avrupa Kupası Ön Eleme müsabakaları oynamaya hak kazanan Bellona Kayseri Basketbol hazırlıklarını tamamladı. Bellona Kayseri Basketbol, Romanya'nın Sfantu Gheorghe şehrinde Sepsi Arena'da yarın Macaristan temsilcisi KSC Szekszard ile karşılaşacak. İkinci gün dinlenecek olan Kayseri ekibi Perşembe günü ev sahibi Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak. Kayseri Basketbollu sporcular Avrupa Ligi ön eleme müsabakası öncesi DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kayseri ekibinin Amerikalı basketbolcusu Brooque Williams, "Kayseri çok güzel, insanları çok misafirperver. Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Hem Avrupa Ligi hem de Türkiye Ligi'ndeki hedeflerimize bir bir ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kayseri ekibinin yerli sporcularından Gizem Tüzün ise, "Hazırlık maçlarımız çok iyi geçti. Turnuva öncesi çok yararlı oldu. Takımımızda eksik yok. Avrupa Ligi öncesi bu çok güzel oldu. Avrupa Ligi için hazırız ve heyecanlıyız. Bu sene çıkacağımız maçlarda Kayseri halkının desteğini bekliyoruz" dedi.

Kayseri takımının Litvanyalı basketbolcusu Egle Svetoraite de, "Çok uyumlu bir ekibimiz var. İnşallah Avrupa Ligi'nde başarılı oluruz" derken, Farhiya Abdi ise, "Kayseri'yi daha önceden biliyorum. Çünkü daha önce Türkiye'de 4 takımda oynadım. Çok iyi bir takım olduk. Her pozisyonda yeterince oyuncu var. Avrupa Kupası'nda da başarılı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Broooque Williams'ın konuşması,

Gizem Tüzün konuşması,

Egle Svetoraite konuşması,

Farhiya Abdi konuşması,

Reneta Brezinova konuşması,DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-09-20 15:14:46



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