Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamındaki şehre kazandırdığı ve kenti olimpik okçuluk ile atçılığın merkezi haline getirecek olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katılımlarıyla Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapılan görkemli açılışla hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, 1819 Eylül tarihleri arasında Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası’na sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacıların, okçuluk kültürü ve mirasına sahip çıkarak yeni nesillere aktarmak için Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kıyafetler ile yarıştığı ve son ana kadar mücadele ile rekabetin hiç bitmediği şampiyona sonuçlandı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 1819 Eylül tarihleri arasında Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları’nda geleneksel sporlara gönül vermiş yaklaşık 300 sporcu kıyasıya yarıştı.

Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sonucunda dereceye giren sporcular kupa alarak kutlama yaptı. Yarışmada büyük kadınlar kategorisinde takım halinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği birinci, Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncü olurken, büyük erkekler kategorisinde ise takım halinde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci, Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Derneği ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncülüğü elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., şampiyonaya katılan herkese teşekkür ederken, tarihi çok eskilere dayanan ve Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük önem taşıyan okçuluğa yeniden can verecek olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, ata sporlarını yaşatmak, Türkiye’ye örnek ve öncü olmayı amaçlıyor.

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