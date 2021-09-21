İlk 1000 İhracatçı Listesinde 21 Kayseri Firması Yer Aldı Başkan Büyüksimitci İhracatta İlk 1000’e Giren Firmaları Kutladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2020' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ilk 1000'de 21 Kayseri firması yer aldı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, her türlü zorluğa rağmen üretime ve ihracata ara vermeden devam ederek listeye giren firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyüksimitci, geçen yıl listede 18 firmanın yer aldığını hatırlatarak, “Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı listesinde geçen yıl 18 firmamız vardı, bu sene 21’e yükseldi. TİM tarafından açıklanan listede 16 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 5 firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000’de Kayseri’den toplam 21 firmamız yer almış durumda” dedi. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen geçen yıl ihracatta rekor kırdıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Geçen yıl yaşanan bütün güçlüklere rağmen Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek, 2 milyar 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yılda inşallah hedeflediğimiz 3,5 milyar doları yakalamak için gayret sarf ediyoruz. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmek bize ayrıca moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla hedefimize adım adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

Gelecek yıl listeye giren firma sayılarını daha da artırmaya gayret edeceklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Gerek Odamız bünyesinde kurduğumuz Verimlilik Koordinasyon Ofisi gerekse Kayseri Model Fabrika aracılığı ile yürüttüğümüz verimlilik projeleriyle önümüzdeki yıllarda listeye giren firma sayılarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile büyük başarıda emeği bulunan yöneticilerinden çalışanlarına kadar tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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