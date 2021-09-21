Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ´de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye ve Irak uyruklu 4 kişinin örgüt üyesi oldukları belirlendi. Şüpheliler, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2021-09-21 10:25:15



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