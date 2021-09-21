Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Olay, 05.00 sıralarında, Talas'a bağlı Başakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Özsan'a ait 2 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Binada yaşayan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası başlayan yangını söndürmek için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra yangın, söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis de patlama ile ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-21 10:54:33



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