ERÜ’de 'Bir İnsanlık Kurumu: Ahilik ve Ahi Evran' Paneli Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından '2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri' kapsamında 'Bir İnsanlık Kurumu: Ahilik ve Ahi Evran' Konulu panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile öğrenciler katıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, panelin açılışında yaptığı konuşmasında Ahilik konusunun önemine dikkat çekerek panelin konuşmacılarına teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin Ahi Evran ve Ahilik kültürünü anlamak ve anlatmak yolunda ayrı bir önem kazandığını belirtti. Rektör Çalış, “Ahi Evran ve Ahilik bu topraklarda büyümüş ve gelişmiştir. Ahilik Teşkilatı’nın bu topraklarda doğmasından ne kadar gurur duysak azdır. Her yıl en az bu yıl olduğu kadar Ahi Evran’ı anıp, Ahi Evran ve Ahi Evran kültürünü anlamaya, anlatmaya çalışacağız” dedi. Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Panelde, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Gökhan ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Akdoğan “Bir İnsanlık Kurumu: Ahilik ve Ahi Evran” konusunda yaptıkları sunumlar ile Ahi Evran ve Ahiliği anlattılar.

Panel, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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