Tomarzalı öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

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Tomarza Halk Eğitim Merkezi salonunda, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amiri Tahsin Cerit tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik kuralları ve tedbirleri konusunda seminer verildi.

Tomarza Yavuzselim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik Tomarza İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amiri Tahsin Cerit tarafından Tomarza Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda trafik kuralları ve tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Eğitimde öğrencilere; trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı yaya geçidi ve servis araçlarının kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca Covid19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

2021 yılı içerisinde de çocukların trafik bilincini arttırmaya yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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