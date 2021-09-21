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Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı

İHA

Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde (KAYMEK) eğitim gören kursiyerleri tarafından Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisi açıldı.
Kâinatın Kalbi Kâbei Muazzama sergisiyle Kâbe'nin örtüsü üzerinde bulunan Ayeti Kerimeler, Esma'ülHüsnalar, mukaddes kelamlar geleneksel el sanatlarından Maraş işi ile işlendi. Sergi, Tomarza KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kabei Muazzama sergisine ziyaret gerçekleştiren Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere ve Tomarzalar tarafından ziyaret edildi.
Kaymakam Cebeci ve Belediye Başkanı Şahin; emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerlere başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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