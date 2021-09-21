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(Özel) Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana yargı tokadı Müziğe kendisini kaptıran kameramana tazminat

İHA

(Özel) Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana yargı tokadı Müziğe kendisini kaptıran kameramana tazminat

Kayseri’de düğün çekimi yapan bir kameraman, çekim sırasında oynamasından kaynaklı kayıt edilen hareketli görüntüler nedeniyle açılan davayı kaybetti.
Kayseri’de yaşayan Avukat Ali Kızılay, düğününde çekim yapması için bir düğün salonu ile anlaştı. Düğün salonunun çekime gönderdiği kameramanın kendini müziğin ritmine kaptırması nedeni ile düğün görüntüleri sarsıntılı çıkınca taraflar mahkemelik oldu. Bilirkişi tarafından incelenen görüntülerde, düğün sahibine ayıplı hizmet verildiği gerekçesi ile çekim yapan iş yerinin düğün sahibine maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Düğünlerinin neredeyse tamamının hareketli bir şekilde çekildiği için mağdur olduklarını söyleyen Avukat Ali Kızılay, “16 Haziran 2019’da eşimle beraber kına merasimi için bir düğün salonuyla anlaşmaya karar verdik. Davalı olduğumuz salonla yüz yüze bir anlaşma gerçekleştirdik ve anlaşmada düğün video ve fotoğrafı çekimi de vardı. Düğünden 1 ay sonra salonun anlaşmalı çekimler için olduğu işletme ile görüşmeye gittik. Bize düğün videosunu izlettiler ve belli başlı yerlerde hareketli çekimler olduğunu gördük orada. Oradaki şahıs bu çekimlerin sadece bir kısmında olduğunu, bunları düzelterek teslim edeceklerini söyledi. Sonrasında bize teslim edilen video kaydında da aslında düğünün tamamının bu şekilde çekildiğini gördük ve şoke olduk. Konuyla ilgili tekrar kendilerine başvuru yaptık. Çekimlerin her yerinde bu sıkıntının olduğunu söyledik ve düzeltilmesini talep ettik kendilerinden. Çekimlerin bu şekilde yapıldığını, teknolojik olarak düzeltilmesinin mümkün olmadığını ve kendilerinin bir kusuru olmadığı için kaydın kabul edilmesi gerektiğini tarafımıza ilettiler. Bunun üzerine yargı yollarına başvurmaya karar verdik. Hazırladığımız dilekçe ile Tüketici Mahkemesinde dava açtık. Dava neticesinde bilirkişi raporu alındı ve burada da çekimlerin aslında çekim yapan kişinin müziğin ritmine kendini kaptırarak yaptığı ortaya çıktı. Bundan dolayı da videoda ciddi sallanmalar ortaya çıktı. Bununla birlikte kayıtlarda düzeltilmesi gereken yerler de baştan savma bir usulle kayıt bize teslim edildi. Dava neticesinde verilen kararla tarafımıza maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Bu şekilde de hakkımızı bir nebze de olsa kazanmış olduk” dedi.
Düğün gibi özel günlerin telafisi olmadığı için önem arz ettiğini söyleyen Avukat Emir Akpınar ise, “Düğün, nişan ve kına merasimi insan hayatında özel bir yere sahip olduğu gibi tekrarı ve telafisi olmayan anılar barındırdığından somut olayda davalı tarafça video çekim işlemi gerekli özen gösterilmeksizin ayıplı olarak ifa edildiği, çekim yapılırken müziğin ritmine kapılarak çekim yapılması ve bu yüzden ciddi manada salınımların olması, düğün videosunda misafirlerin bazı yerlerde başlarının ve bazı yerlerde ayaklarının çekilmesi ve sürekli olarak hareket edilmesinden kaynaklı bulanık görüntülerin mevcut olması, düğüne katılan ve masada oturan misafirlerin hiç kayda alınmaması ve söz konusu hatalar minimalize bile edilmeden baştan savma bir şekilde videonun teslim edilmesi ile birlikte söz konusu hizmetin ayıplı olarak ifa edildiği Kayseri Tüketici Mahkemesi tarafından hüküm altına alınmıştır. Müvekkillerimize de maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Ayrıca davalılar tarafından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş ve başvuru da bölge adliyesi tarafından esastan ret edilerek karar kesinleşmiştir. Bu karar genellikle düğün videolarının hiç ifa edilmemesi durumunda tazminata hükmedilebileceği yönünde görülmüşün aksine ayıplı bir şekilde ifa edilmesi durumunda vatandaşlarımızın yasal haklarının bulunduğu, bu haklarını kullanmaları durumunda lehlerine maddi ve manevi tazminata hükmedilebileceğini göstermektedir. Belirtelim ki karar ayıplı ifa edilmesi ile bu videonun ayıplı ve hareketli bir şekilde çekilmesinden kaynaklı olarak kayıt altına alınması sebebi ile Türk Mahkemelerinde verilmiş ilk karardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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