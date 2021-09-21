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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir KAYMEK kurslarına 10 bini aşkın başvuru

İHA

Büyükşehir KAYMEK kurslarına 10 bini aşkın başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 20212022 eğitim öğretim yılı için kurs kayıtlarına yoğun ilgi gösterilirken, kayıt sayısı 10 bin 500’e ulaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışı ile Kayserililerin sanatsal, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek, unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek gibi amaçlarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Modern çağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş tesislerle gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine, e ticaretten özel istihdam bürosuna kadar birçok alanda hizmet veren KAYMEK, açtığı kurslarla günden güne hizmet ağını genişletiyor. Kovid19 tedbirlerinin alındığı KAYMEK kurslarına 20212022 eğitim öğretim yılı için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ücretsiz olarak www.kaymekonline.com adresinden yapılan ve halen kayıt başvuruları devam eden KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf ile mezun grubu öğrenciler için ara sınıflara ders takviyesi, LGSYKS hazırlık grupları kurs kayıtlarına, KAYMEK Sanat ve Mesleki eğitim kursları olan 21 alanda 90 farklı kurs branşında 11 tesiste kurs kayıtlarına, KAYMEK UZEM’de LGSYKS Hazırlık, Sanat ve Mesleki Eğitim kursları olan İngilizce A1 Seviyesi, Arapça A1 Seviyesi, Hasta Kabul İşlemleri, Ofis Programları gibi branşların olduğu kurs kayıtlarına ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde LGSYKS hazırlık grupları, sanat ve mesleki eğitim kurs kayıtları ve spor faaliyetlerine toplam 10 bin 500 kişi kayıt oldu.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, yeni dönemde yeni branşlarda vatandaşlara hizmet verecek. Bu kapsamda birbirinden farklı kurslar açan KAYMEK, alüminyum kabartma, cam mozaik, dekoratif tablo yapımı, eticaret, genotıp hastane otomasyon sistemi, hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi, özel gün ve organizasyon tasarımı, saç renklendirme, seramik biçimlendirme (hava yolu ile kuruyan), seososyal medya uzmanlık eğitimi, temel fotoğraf çekimi, 3d yazıcı operatörlüğü ve makrome örgü yapımı gibi branşlarla hizmetini çeşitlendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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