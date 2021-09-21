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Aşı yaptırmayan hamile kadın hem çocuğunun hem de kendi sağlığının düzelmesi için tedavi görüyor Gebelerde korona virüs riski arttı Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy: “Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı” “Yeni varyantlarında etkisi ile gebelerimizin yatış oranları çok arttı ve çok ciddi seyrediyor”

İHA

Aşı yaptırmayan hamile kadın hem çocuğunun hem de kendi sağlığının düzelmesi için tedavi görüyor Gebelerde korona virüs riski arttı Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy: “Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı” “Yeni varyantlarında etkisi ile gebelerimizin yatış oranları çok arttı ve çok ciddi seyrediyor”

Kayseri’de 34 yaşında 5. kez hamile kalan ve korona virüse yakalanan kadın, pandemi kliniğinde hem kendi sağlığı hem de karnındaki çocuğunun sağlığının düzelmesi için tedavi görüyor. Hastalığının ağır geçtiğini kaydeden Özgül Öztoprak, aşı çağrısında bulunurken, Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy da yeni varyantların da etkisi ile gebelerde yatış oranlarının çok arttığını söyleyerek, “Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı” dedi.
Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Özgül Öztoprak, 5. çocuğuna hamileyken korona virüse yakalandı. Evdeki tedavisinin ardından hastaneye yatırılan Öztoprak, zorlu geçen tedavi sürecinde aşı çağrısında bulunarak, “İlk başta eklem ağrılarım vardı ama normal hastayım zannettim. Bir hafta hastalığı çektikten sonra eşimle beraber teste gitmeye karar verdim. Bir gün sonra korona virüs olduğumuzu öğrendik. 4 gün evde kaldıktan sonra hastaneye geldim. Aşı da olmadım. Çevrem beni çok etkiledi. Keşke aşı vurulsaydım. Hastalık sürecim de çok kötü geçti. Çok süründüm. Nefes alamadım ve sırtım ağrıdı. Öksürük beni uyutmadı. Öksürük de karnımı çok ağrıttı. Bebeğe bir şey olacak diye de çok korktum. Çok şükür şimdi iyiyim. Aşılarınızı lütfen yaptırın ve benim gibi olmayın” ifadelerini kullandı.

“Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı”
Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy da yeni varyantların etkisiyle gebelerin yatış oranlarının arttığını söyleyerek, “2020 yılından çok daha farklı bir salgınla karşı karşıyayız özellikle gebeler açısından. Çünkü biz salgın ilk başladığında pikleri yaşadık fakat gebe hasta sayımız çok azdı ve gebelerimizin genel durumları da çok iyiydi. Ancak ne yazık ki şu anda muhtemelen yeni varyantların da etkisi ile gebelerimizin yatış oranları çok arttı ve çok ciddi seyrediyorlar. Bunun sebebini araştırdığımızda şunu gördük; covid19 salgınına gebeler ne yazık ki çok daha duyarlı ve özellikle yeni varyantlar ile birlikte gebeler diğer insanlara göre hastalığı çok daha ciddi geçirme eğilimindeler. Örneğin gebe hastaların yoğun bakıma yatma oranları normal hastalara göre 3 kat daha fazla, entübe olma yani solunum cihazına bağlanma oranları ne yazık ki 3 kat daha fazla ve en üzücü olanı ölüm oranları ne yazık ki 2 kat daha fazla. Bundaki en önemli faktörü gebelerdeki aşı oranlarımız inanılmaz düşük. Çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki bu hastalık için gebelik risk faktörü biz bu risk faktöründeki hastalarımızı aşılayamıyoruz, aşıya ikna edemiyoruz. Bu açıdan çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle gebelerimizin oranları artmış durumdadır. Aşılanma oranları çok çok az. Bu konuda da çalışmaların yapılması gerekiyor. Bütün kurumlar gebelerin aşı olması konusunda hem fikirler. Burada bir zaman kısıtlaması yok. Bir gebe istediği zaman aşı olabilir. Çünkü anne ölümlerini, annelerin yoğun bakıma yatma oranlarını başka türlü düşürmemiz ne yazık ki mümkün değil. Burada bize büyük bir iş düşüyor. Gebeleri çocuğu ve kendileri için ikna etmemiz gerekiyor. Burada bir pandemi servisindeyiz. Burada 30’a yakın hastamız yatıyor. Hepsi gebe. Yoğun bakımda hastalarımız var. Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı. Çok dramatik seyrediyor. Bir herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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