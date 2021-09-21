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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon

İHA

Kayseri KOM'dan 20 günde 12 operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 günde 12 ayrı operasyon düzenlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık suçlarına yönelik son 20 gün içerisinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 3 milyon 320 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 100 paket kaçak sigara, 66 adet kaçak cep telefonu, 54 adet elektronik sigara ve likidi ile 106 adet elektronik sigara aparatları, 231 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda kaçak eşyanın naklinde kullanılan 2 araca el konulurken, 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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