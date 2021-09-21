Fatih Terim’in elini öpen taraftar: “Hocam sakın takımı bırakmayın” Galatasaray’a Kayseri’de coşkulu karşılama

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri’de coşkulu bir şekilde karşılanırken, Fatih Terim’in elini öpen bir taraftar da, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı’na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da ‘İmparator’ tezahüratları attı. Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim’in elini öperek, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.

Havaalanı dışında konfeti yakılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.