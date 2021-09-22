Euro League Women Ön Eleme Bellona Kayseri Basketbol: 70 KSC Szekszard: 80

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 8070 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ikinci maçında yarın Sepsi ile karşılaşacak.
Salon: Sfantu Gheorghe Sepsi Arena
Hakemler: Cavara Mila xx, Salins Gatis xx, Jevtovic Vladimir xx
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde xx 8, Japreece Dean xxx 17, Melike Tuğba Oral xx 10, Egle Sventraite xx 8, Brooque Williams xx 12, Derin Yaya x 5, Farhiya Abdi xx 8, Gizem Tüzün x,
KSC Szekszard: Zala Friskovec xx 9, Cyesha Goree xxx 18, Sara Krnjic xx 9, Melina Miklos x 4, Leslie Deann Vorpahl x 6 Agnes Studer xx 9, Livia Gereben , Reka Manyoky x 2, Reka Balint x, Nikolina Milic xxx 23
Periyotlar:
1.Periyot: 1519 (KSC Szekszard lehine)
2.Periyot:3138 (KSC Szekszard lehine)
3.Periyot:5261 (KSC Szekszard lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.