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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den 10 kırsal bölgede yol çalışması

İHA

Büyükşehir'den 10 kırsal bölgede yol çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Talas, Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Develi ilçelerinde 10 ayrı bölgede yol çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın her fırsatta dile getirdiği kırsal mahallelerde yol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalarda, Akkışla ilçesi Girinci yoluna 2. kat sathi kaplama, Bünyan ilçesi Karakaya Yağmurbeyli arası yola 2. kat sathi kaplama, Özvatan ilçesi Kermelik Amarat arası yola 2. kat sathi kaplama ve Özvatan ilçesi Silahtar Özvatan arası yola 1. kat sathi kaplama işleri yaptı.
Pınarbaşı ilçesi Gölcük Mahallesi’ne ve Talas ilçesi Alaybeyli Mahallesi ile Tomarza ilçesi AvşarsöğütlüKayabaşı mahallelerine oto korkuluk yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi’ne kar direği, Sarız ilçesi Kabaktepe Mahallesi’ne kar siperi yaparken, Develi ilçesi Yaylacık Mahalle’sine de köprü yapım işi gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahalle yolları araç sürücüleri için daha uygun hale getirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı’nca, kırsal yollarda 605.20 kilometrelik hizmet yaparak, ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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