Büyükşehirden alternatif bulvar için su yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şehit Komandolar Caddesi ile Erciyes Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan yeni alternatif bulvar güzergâhında 3 milyon 916 bin 40 TL yatırım bedeli ile toplam 23 kilometre içme suyu, yağmur suyu ve atık su hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün hızla büyüyen kentimizde şehir içi trafiği rahatlatmak için alternatif yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehit Komandolar Caddesi ile Erciyes Bulvarı arasında Erenköy Mahallesi’nden geçen, 30 metre genişliğinde 5 kilometre uzunluğunda alternatif bulvarın üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan bölgede gerekli altyapı ağının oluşturulması için de KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda, yeni bulvarın altyapı ihtiyacı için 3 milyon 916 bin 40 TL yatırım bedeli ile toplam 23 kilometre uzunluğunda içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebeke hattı imalatı yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her geçen gün ‘hizmet’ kalitesinin öneminin arttığını belirterek, “Değişime ayak uydurmak için daha fazla üretmek gerekiyor. Bizlerde bunun için gece gündüz ayrımı gözetmeksizin hep daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz” dedi. Kayseri’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için uğraş verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza nasıl daha faydalı olabiliriz, bunun gayreti içeresindeyiz. KASKİ Genel Müdürlüğümüz, günü kurtarmak yerine, geleceğe yön veren, ihtiyaca uygun plan ve projeleri hayata geçirme zorunluluğunu kendisine ilke edinen bir anlayışla hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca yeterli, sürdürülebilir, kaliteli ve sağlıklı suyu temin etmek için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Öte yandan yağmur suyu, kanalizasyon hatlarında yenileme ve imalat çalışmalarının yanı sıra çevre odaklı projeler ile hem insanımızı hem çevreyi düşünen KASKİ’miz, bu alandaki çalışmaları ile bölgede lider konumda bulunuyor. Tabi ki yaptıklarımız ile yetinmiyoruz. Daha iyi daha faydalı ne yapabileceğimiz konusunda da sürekli arayış halindeyiz. Her şey vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürdürmeleri için yapılıyor. Burası bir hizmet kuruluşu. Bu bilinçle gece gündüz demeden yaptığımızın hep daha fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Memleketimize olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Ama Rabbim bizlere güç kuvvet verdiği takdirde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koymaya devam edeceğiz.”

