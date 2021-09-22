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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da 5 eksik var

İHA

Kayserispor'da 5 eksik var

Sahasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray’ı ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo, Anthony Uzodimma ve Covid 19 testi pozitif çıkan Gökhan Sazdağı bugün forma giyemeyecek. Sakatlıı geçen Lionel Carole ise forma giyecek.
Ligde bu sezon 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 7 puan topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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