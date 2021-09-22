Başkan Palancıoğlu 3 okulun müjdesini verdi

İlçeye 14 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'ne yapacağı Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temelini atacak.

4 anaokul, 1 ortaokul, 1 lise, 3 ilkokul yapım aşamasında iken 2 lise, 3 ilkokul proje aşamasında olmak üzere Melikgazi ilçesinde 14 okul projesi bulunmakta.

24 Eylül Cuma günü saat 13.30'da temeli atılacak olan okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "En güzel ve önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Çocuklar bizim geleceğimiz. Vatanımızı, geleceğimizi, bayrağımızı, geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Temelini atacağımız Saniye Şahin Yıldırım Anaokulumuz iki kattan oluşacak. Okulda 7 adet derslik, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası, mescit, arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunmakta. Peyzaj düzenlemesi ile bahçede açık oyun alanları düzenlenecek. Burada okul öncesi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği yapıda çocuklara eğlenceli aktiviteler ile hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayacak ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Melikgazi’mizi geleceğe hazırlama noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Temelini atacağımız okulumuzun eğitim hayatımıza, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca her hafta bir okulun temelini atacağız. 28 Eylül'de Danişmentgazi Mahallesi'nde ilkokulun, 8 Ekim'de ise Altınoluk Mahallesinde lisenin temelini atacağız. Hayırlı olsun” dedi.

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