Vali Günaydın maçı Gazilerle birlikte izledi

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19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere KayserisporGalatasaray maçını beraber izleme sözü veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maçı gazilerle birlikte izledi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlaması etkinliklerinde gazilerle yakından ilgilenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gazilere KayserisporGalatasaray maçını beraber izleme sözü verdi.

Vali Günaydın, verdiği sözü tutarak maçı gazilerle ve şehit yakınları ile beraber izledi.

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