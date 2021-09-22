Yukatel Kayserispor - Galatasaray: 3-0

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Olcay DÜZGÜN Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Carole, Attamah (Dk. 86 Fernandes), Kolovetsios, Hosseini, Emrah Başsan (Dk. 86 Yasir Subaşı), İbrahim Akdağ, Mensah (Dk. 86 Mane), Cardoso (Dk. 67 Kemen), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Atalay Babacan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mohamed

GOLLER: Dk. 39, Dk. 53 (P) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hosseini, Lung (Yukatel Kayserispor), Oğulcan Çağlayan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)

Süper Lig´in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yendi.

1'inci dakikada sol kanatta topu kapan Cardoso'un ceza sahası için attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu auta gitti.

12'nci dakikada ceza sahasına uzak bir bölgede topla buluşan Emre Kılınç'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

16'ncı dakikada Feghouli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içine girerek kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.

25'inci dakikada Aanholt'un köşe vuruşunda topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafayla vuruşunu kale çizgisinde bulunan Hosseini kornere çeldi.

26'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera çeldi. Ardından Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

31'inci dakikada sağ çaprazda Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

39'uncu dakikada sağ kanattan Mensah kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yerden yolladı. Topla buluşan Thaim'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada ceza sahası dışında Mensah'ın verdiği pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

51'inci dakikada ceza sahası içinde Galatasaraylı Yedlin'in Kayserisporlu Thiam'ın şutunda elle müdahalesini VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

53'üncü dakikada Thiam, kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 3-0.

64'üncü dakikada sağ kanatta Yedlin'in ortasında topla buluşan Mohamed'in şutu auta gitti.

83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

87'nci dakikada Galatasaray atağında ceza sahasında yaşanan karambolde kale çizgisi önünde topla buluşan Nelsson'un şutu üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-09-22 22:00:47



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